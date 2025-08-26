ТСН у соціальних мережах

108
1 хв

Обстріл Донеччини: знеструмлені шахти, майже 150 гірників залишаються під землею

Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади, 148 гірників залишаються під землею.

Світлана Несчетна
Шахта

Шахта / © УНІАН

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади: 148 гірників залишаються під землею.

Про це повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець у Facebook.

«Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею», — поінформував Волинець.

Раніше повідомлялось, що ситуація на Донеччині погіршується: мешканців прифронтових міст і сіл переселяють неа Рівненщину.

108
