Обстріл Донеччини: знеструмлені шахти, майже 150 гірників залишаються під землею
Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади, 148 гірників залишаються під землею.
Про це повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець у Facebook.
«Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею», — поінформував Волинець.
Раніше повідомлялось, що ситуація на Донеччині погіршується: мешканців прифронтових міст і сіл переселяють неа Рівненщину.