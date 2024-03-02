Обстріл дроном багатоповерхівки в Одесі: що відомо та фото з місця трагедії

В Одесі тривають рятувальні роботи на місці обстрілу "Шахедом" житлового будинку. Наразі відомо, що росіяни під час обстрілу повністю знищили 18 квартир.

Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Одеської міської ради "Одеса. Офіційно".

За даними міськради, в Одесі на місці удару 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено.

Обстріл Одеси 2 березня / Фото: Одеська міська рада

"На місці трагедії працює оперативний штаб. В пошкодженому будинку відновлено електропостачання. Теплопостачання відсутнє в 11 будинках, школі та дитячому садочку. Ведуться роботи по відновленню роботи котельної. В двох будинках відсутнє газопостачання, на місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси 2 березня / Фото: Одеська міська рада

Обстріл "Шахедом" будинку в Одесі: що відомо

У ніч проти 2 березня російські терористи "Шахедом" обстріляли житловий будинок в Одесі. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, серед яких є маленька дитина.

Станом на зараз триває розбір завалів. Там можуть бути люди.

3 березня в Одесі оголосили День жалоби.

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