Обстріл енергетики України: скільки черг відключень застосовуватимуть до кінця доби

Сьогодні, 28 листопада, до кінця доби будуть застосовуватись три черги відключень побутових споживачів одночасно. Причина тимчасового посилення обмежень полягає у пошкодженні енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — зазначили енергетики.

Також нагадали, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги визначають обленерго

"Будь ласка, коли світло з’являється за графіком — споживайте електроенергію ощадливо", — закликали українців.

Нагадаємо, російські війська влаштували чергову, вже 11 від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему України. Були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах.