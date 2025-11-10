Удари балістикою та загроза ядерній безпеці: чи вистачить українцям світла взимку

Експерти прогнозують блекаути в Україні до кінця опалювального сезону / © Associated Press

Росія продовжує цілеспрямований терор проти України. Після масованих атак, енергетична інфраструктура країни зазнала критичних пошкоджень, а усі ТЕС «Центренерго» повністю зупинилися.

Окрім того, під ударом опинилися підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, що створює пряму загрозу ядерній безпеці.

На тлі зміни тактики ворожих обстрілів експерти дають невтішний прогноз: графіки відключення світла, ймовірно, залишатимуться з нами до кінця опалювального сезону.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росія обстрілює енергетику України

У ніч проти 8 листопада армія РФ завдала комбінованої атаки по інфраструктурі Україні. Окупанти Україні запустили 45 ракет та 458 дронів різних типів. Під ударом опинилися такі області як, Київська, Дніпропетровська та Полтавська. Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 дронів у 25 місцях і падіння уламків на чотирьох локаціях.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти газової та енергетичної інфраструктури, а також нафтовидобувної галузі, приватні електростанції та високовольтні підстанції «Укренерго».

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що атака в ніч на 8 листопада стала «однією з найважчих за весь час великої війни».

Через атаку ворога, усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію.

«Станції у вогні! Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше», — зазначили у «Центренерго».

Компанії належать три теплові електростанції:

Трипільська ТЕС у Київській області,

Зміївська ТЕС у Харківській області,

Вуглегірська ТЕС у Донецькій області.

Окрім того, складна ситуація з електропостачанням склалася на Харківщині, Полтавщині та Сумщині, а також в низці регіонів були запроваджені аварійні графіки відключення світла.

Через обстріли РФ в Україні діють графіки відключення світла / © iStock

Водночас окупанти націлилися на українські АЕС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Росія обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

«Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку Європи», — заявив він.

Енергетичний терор окупантів продовжився і у ніч на 9 листопада. Тоді росіяни атакували дронами одну з українських ТЕЦ у Чернігівській області, яка працювала на біомасі.

Росія змінила тактику обстрілів — яку зброю застосовує ворог

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в етері телемарафону заявив, що Росія змінила тактику обстрілів. За його словами, ворог намагається завдавати ударів одночасно як по об’єктах генерації, так і по мережах систем передачі та систем розподілу електричної енергії.

«Ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно як по об’єктах генерації, так і по мережах систем передачі і систем розподілу електроенергії. І цей підхід, на жаль, ускладнює оперативне відновлення нормального живлення і роботи енергосистеми», — зазначив Некрасов.

Наслідки обстрілу окупантів по енергетиці України / © Associated Press

Своєю чергою СЕО «Д.Трейдінг» Дмитро Сахарук підкреслює, що окупанти застосовують велику кількість балістичних ракет, які дуже важко збивати.

«Це вже не «Шахеди», не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5–6 балістичними ракетами за останні удари», — сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму 10 листопада.

Яка ситуація в енергосистемі після ударів Росії

У неділю, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що тисячі спеціалістів працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання в більшості областей.

«Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики працюють, комунальні служби — всі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація — все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень», — сказав глава держави.

В «Укренерго» 10 листопада повідомили, що через пошкодження енергооб’єктів після ударів РФ, по всій країні діють погодинні відключення (2-4 черги) та обмеження для промисловості. Тривають відновлювальні роботи.

Водночас через обстріли енергосистеми Київ вимагає термінового втручання Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та закликає терміново скликати Раду керівників для розробки механізмів захисту критичної інфраструктури від можливих атак Росії.

Наслідки обстрілу у Харківській області / © Associated Press

«Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 — балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для завдавання ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми», — повідомив в етері телемарафону заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

У більшості регіонів України станом на вечір 10 листопада застосовуються погодинні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається на Полтавщині та Харківщині через дефіцит передавання електроенергії.

Графіки відключень світла в Україні неминучі

Очільниця Міненерго Світлана Гринчук наголосила, що графіки відключень — вимушений захід для ремонту енергосистеми, від якого поки не можна відмовитися. Роботи ускладнюють тривоги, тому для вирішення проблеми в регіонах встановлюють альтернативні джерела енергії.

Член комітету Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк переконаний, що графіки відключення світла будуть застосовуватися до кінця опалювального сезону, передає «24 канал».

За його словами, головною причиною цьому є це удари росіян по підстанціях та лініях передачі. Саме вони змушують «Укренерго» знижувати потужність АЕС у певні години, аби уникнути аварій.

«Графіки відключень, на жаль, будуть з нами до кінця опалювального сезону. Уникнути їх неможливо»,– заявив Нагорняк.

Водночас він зауважив, що генерації електроенергії більше не стає, а росіяни атакують щодня.

Окрім того, видання «Економічна правда» зауважує, що дефіцит електроенергії з часом лише зростатиме. Як повідомляє медіа, енергосистема втратила щонайменше 1 ГВт потужностей через останню атаку, і відновити їх швидко не вдасться.

За оптимістичним сценарієм, після масованих атак відключення по 3-4 черги триватимуть кілька тижнів, потім можлива стабілізація до 2-х або навіть 1-ї черги.

«Але це не стосується прикордонних та прифронтових областей, які залишатимуться у складному становищі всю зиму — там удари та відключення можуть бути постійними», — зазначається у статті.

Блекаут у Чернігові / © Getty Images

Своєю чергою енергетичний експерт Геннадій Рябцев прогнозує, що графіки погодинних відключень світла обсягом до трьох черг у 12 областях зберігатимуться упродовж кількох тижнів, передає «УНІАН».

Він пояснив, що кількість відключень світла залежатиме від нових атак. Якщо обстрілів не буде, їх можна буде зменшити до двох черг. Але кожен новий удар означатиме більш тривалі відключення.

До чого готуватися українцям взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері «24 Каналу» зауважив, що атака 8 листопада була комплексною: РФ використала понад 500 ракет, цілячись як на великі, так і на дрібні об’єкти генерації та мереж. Однак система витримала — метро в великих містах запрацювало вже за кілька днів.

«Це була чергова комплексна атака по енергетиці з намаганням знищувати й дрібні об’єкти, в тому числі розподіленої генерації. Але разом з цим метро в Харкові запрацювало на третій день після такої атаки, метро в Києві теж функціонує, електрика повертається крок за кроком», — підкреслив Харченко.

Харченко прогнозує, що зима пройде за сценарієм «удар — відновлення»: після кожного масованого обстрілу на відновлення піде до 10 днів, а нові атаки будуть з інтервалом у 5-7 тижнів.

«Відновлення буде відбуватися відчутними темпами, доволі швидкими. Потім буде знову удар з інтервалом в 5 — 7 тижнів. На жаль, росіяни спроможні завдавати удари з такою інтенсивністю. З нашого боку буде підсилюватись ППО, ми вже відчуваємо щодо певних об’єктів, що працюють дрони-перехоплювачі», — зазначив Харченко.

Експерт зазначив, що кожна атака вимагає часу на відновлення. Українські енергетики ведуть постійну боротьбу з Росією, яка намагається повністю знищити енергосистему країни.

Водночас він наголосив, що готуватися до найстрашніших сценаріїв не варто, адже ворогу не вдасться заморозити українців взимку. Він наголосив, що Україна готова відбивати російські атаки, зокрема в багатьох містах є велика кількість об’єктів резервного живлення.

«Підстав для апокаліпсичних сценаріїв я не бачу. Добре те, що опалювальні системи наших міст є децентралізовані. Навіть там, де є великі ТЕЦ, наприклад в Києві, є водночас понад 186 котелень, які розподілені по всьому місту. Якщо щось станеться — цей резерв живлення теплом залишається. Тому заморозити нас не вдасться», — наголосив Харченко

Атаки по інфраструктурі продовжаться: які регіони під загрозою

Військовий експерт Іван Ступак попередив, що цієї зими російські війська планують поєднувати атаки на інфраструктуру з наступальними діями на фронті. Він також назвав міста, які перебувають у найбільшій небезпеці, передає «Главред».

Попри попередні заяви, що «ракет у Росії залишилося лише на два-три масовані залпи» (які лунали ще у березні 2022 року), Ступак наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності. За словами його словами, Росія має достатній запас ракет і здатна продовжувати їхнє виробництво.

Лише протягом жовтня по території України було випущено 270 ракет, що свідчить про збереження потенціалу. Відтак, удари по українській інфраструктурі триватимуть і взимку.

«При цьому Росія в першу чергу буде вибивати інфраструктуру прикордонних і прифронтових регіонів: Сум, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Херсона. Це близько, туди можуть долітати і КАБи. А якщо, як каже ГУР, КАБ будуть з радіусом дії 190 км, то зона ураження істотно розшириться», — наголосив експерт.

Ступак також пояснив стратегію ворога: Росія планує зосередити атаки на тилових регіонах з менш потужними системами ППО. Він зауважив, що попри те, що Київ буде основною ціллю, через сильний захист ефективність ударів там нижча. Тому ворог цілитиметься по регіонах зі слабшим захистом, наприклад, у Чернігівській області, щоб максимально порушити газо-, тепло- та електропостачання і створити серйозні проблеми для життя населення.

«Якщо в минулі роки Росія завдавала ударів по Україні, як суп солила, тобто всюди потроху: трохи в Черкасах прилетіло, трохи в Києві, трохи у Вінниці, трохи в Запоріжжі та Дніпрі, то зараз вона посилено буде виносити все в якихось конкретних регіонах. Якщо прилетить по Дніпру, то масовано, по Запоріжжю — теж масовано», — попередив експерт.

Нагдаємо, фахівці пояснили, чи будуть українці платити менше за світло через блекаути.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.