Обстріл енергетики України: Єрмак пояснив, що буде взимку

Андрій Єрмак / © Getty Images

Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Подібна тактика вже застосовувалася РФ в попередні два опалювальні сезони, але тоді вона не принесла результату.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-Україна.

«І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і міністерка Юлія Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент — усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму», — запевнив він.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував, чи вдасться Росії цієї зими залишити українців без газу та світла. Він зазначив, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Україні доведеться імпортувати газ з-за кордону. Однак він запевнив, що влада готова до цих викликів і забезпечить населення газом.

Водночас Зеленський не знає, що буде з електропостачанням.

«Що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати. Ми будем готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати», — сказав президент.