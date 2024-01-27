Обстріл Харківщини 17 січня: кількість жертв зросла

Невинними жертвами кривавих росіян залишаються мирні люди.
У лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою.
Про це написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення", – зазначив він.
Синєгубов висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.
Нагадаємо, російські військові 17 січня завдали удару по Харківщині. Є постраждалі, зокрема – діти.
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