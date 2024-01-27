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Обстріл Харківщини 17 січня: кількість жертв зросла

Обстріл Харківщини 17 січня: кількість жертв зросла

Обстріл Харківщини 17 січня

Невинними жертвами кривавих росіян залишаються мирні люди.

У лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою.

Про це написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення", – зазначив він.

Синєгубов висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Нагадаємо, російські військові 17 січня завдали удару по Харківщині. Є постраждалі, зокрема – діти.

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