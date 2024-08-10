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Обстріл Харківщини: чоловіка дістали з-під завалів будинку, його родичі загинули

Обстріл Харківщини: чоловіка дістали з-під завалів будинку, його родичі загинули

Наслідки ворожого удару / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Постраждалого після ворожого удари доправили до лікарні.

Російська армія поцілила, попередньо, керованою авіабомбою по житловій забудові Першотравневого Борівської громади. Двоє людей загинули.

Про це повідомив очільник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Зруйнували звичайний будинок. Удар був о 3:30 ранку, люди, які там були, ще спали. Вижив тільки 57-річний чоловік, його дістали з-під уламків. На жаль, його родичі, 80-річна жінка та 24-річний хлопець, загинули під завалами одразу. З контузіями та опіками постраждалого ушпиталили", — написав він.

Нагадаємо, вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків, внаслідок чого у двох районах міста зафіксовані "прильоти". Є інформація про загиблого. Один з ударів припав на район приватного сектора, в одному з будинків виникла пожежа.

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