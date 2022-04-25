Обстріл Харківщини: окупанти вбили трьох жителів Дергачівської громади

Сьогодні, 25 квітня, окупанти відкрили вогонь по населених пунктах Харківщини. В результаті обстрілів загинули троє людей.

Внаслідок російських обстрілів села Безруки Дергачівської громади загинули троє мирних мешканців: одна жінка та двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, пише "Суспільне".

За словами односельців, загиблі були місцевими мешканцями.

Очільник громади розповів, що Дергачі почали обстрілювати близько 06:00, обстріли тривають й досі.

"По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах б'ють артилерією, "Градами" і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять", — сказав Задоренко.

Також голова громади додав, що загарбники обстріляли газові труби.

За його словами, без газу залишаються Козачолопанський та Прудянський старостинський округ, а саме селище Прудянка, Дубівка, із Золочівської громади Турове та Макарове, які теж під'єднані до цієї магістралі.

"Загалом приблизно 2500 тисячі дворів", — підсумував Задоренко.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але українські захисники стримали штурм російських окупантів і успішно відбили атаку.

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