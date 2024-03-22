Обстріл Харкова: через перебої з електропостачанням може не працювати сигнал повітряної тривоги

Поліціянти та рятувальники сповіщатимуть мешканців Харкова й області про повітряну тривогу через гучномовці.

Через проблеми з електропостачанням у Харкові може не працювати сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони", – йдеться в повідомленні.

Також читайте В Україні запровадили графіки відключеня світла після атаки: список областей

Поліцейські та рятувальники сповіщатимуть жителів Харкова й області про повітряну тривогу через гучномовці. Про це повідомляє МВС.

"Наразі в Харківській області – проблеми з електропостачанням після масованого обстрілу росіян. Нагадуємо, "Пункти незламності" працюють. За необхідності можна звернутися до них. Також в управліннях та відділах поліції є можливість зарядити телефони", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, внаслідок обстрілу Харкова та влучання в обʼєкти критичної інфраструктури знеструмлено близько 700 тисяч споживачів.