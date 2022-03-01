Обстріл Харкова: комендантська година діятиме від 16:00 до 06:00

Обстріл Харкова: комендантська година діятиме від 16:00 до 06:00

У місті діє багато диверсантів.

У Харкові, який потерпає від обстрілів російських загарбників, комендантська година буде діяти від 16:00 до 06:00.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Протягом цього часу заборонено перебувати на вулиці чи користуватися автомобілем.

"У місті та області працює багато ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - наголосив він.

Очільник ОДА просить бути обачними, за сигналом тривоги бігти до укриття.