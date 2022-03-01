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Обстріл Харкова: комендантська година діятиме від 16:00 до 06:00

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У місті діє багато диверсантів.

У Харкові, який потерпає від обстрілів російських загарбників, комендантська година буде діяти від 16:00 до 06:00.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Протягом цього часу заборонено перебувати на вулиці чи користуватися автомобілем.

"У місті та області працює багато ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - наголосив він.

Очільник ОДА просить бути обачними, за сигналом тривоги бігти до укриття.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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