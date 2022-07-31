Обстріл Харкова: пролунали щонайменше шість вибухів

У місті та області була оголошена повітряна тривога.
У Харкові та передмісті пролунали щонайменше шість вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Раніше у ДСНС повідомили, що до ліквідації займання у Харкові після вибухів напередодні було залучено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу ДСНС.
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