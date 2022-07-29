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Обстріл Харкова та загибель відомого поета: головні новини ночі 29 липня 2022 року

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Обстріл Харкова та загибель відомого поета: головні новини ночі 29 липня 2022 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 29 липня 2022 року:

  • Після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Містяни вже нарахували їх кілька. Читати далі –>
  • О 4:09 відбулися дві «прильоти" у Харкові. В одному випадку - потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку - "приліт" до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова. Читати далі –>
  • На війні з російськими окупантами загинув відомий поет, співзасновник ГО "Брати по зброї" Гліб Бабіч. Читати далі –>
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив детальніше про визнання Росії державою-спонсором тероризму як додаткову потужну санкцію. Читати далі –>
  • Немає жодних сигналів про готовність до переговорів з боку Росії, яка насправді хоче воювати. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Читати далі –>

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