Обстріл Харкова та засідання Радбезу ООН: головні новини ночі 9 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 9 вересня:
- Вночі було здійснено обстріл Київського району Харкова. Читати далі –>
- Вночі також був обстріляний Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці «прильоту» розбирає ДСНС. Читати далі –>
- Другу ніч поспіль у Бєлгороді немає світла. Про це повідомляють місцеві пабліки. Попередньо, у Бєлгороді вкотре приземлилася ракета, яку окупанти спрямовували в бік Харкова. Читати далі –>
- США виступають за реформу Радбезу ООН через агресію та зловживання Росії. Читати далі –>
- Якщо РФ закупить ракети й артилерійські снаряди у Північній Кореї, вона порушить резолюції Ради Безпеки ООН. Читати далі –>
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