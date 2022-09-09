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Обстріл Харкова та засідання Радбезу ООН: головні новини ночі 9 вересня

Дата публікації
Перегляди
14к
Час на прочитання
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Обстріл Харкова та засідання Радбезу ООН: головні новини ночі 9 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 9 вересня: 

  • Вночі було здійснено обстріл Київського району Харкова. Читати далі –>
  • Вночі також був обстріляний Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці «прильоту» розбирає ДСНС. Читати далі –>
  • Другу ніч поспіль у Бєлгороді немає світла. Про це повідомляють місцеві пабліки. Попередньо, у Бєлгороді вкотре приземлилася ракета, яку окупанти спрямовували в бік Харкова. Читати далі –>
  • США виступають за реформу Радбезу ООН через агресію та зловживання Росії. Читати далі –>
  • Якщо РФ закупить ракети й артилерійські снаряди у Північній Кореї, вона порушить резолюції Ради Безпеки ООН. Читати далі –>

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
14к
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