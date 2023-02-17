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Обстріл Харкова, Зеленський на Берлінале і новий уряд Молдови: головні новини ночі 17 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
3411
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Обстріл Харкова, Зеленський на Берлінале і новий уряд Молдови: головні новини ночі 17 лютого

У Молдові обрали нового прем'єр-міністра / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 17 лютого:

  • Парламент Молдови обрав нового прем'єр-міністра Читати далі –>
  • "Культура й кіно не можуть бути поза політикою агресії": Зеленський виступив зі зверненням на Берлінале Читати далі –>
  • Обстріл Харкова: якими ракетами окупанти атакували місто Читати далі –>
  • Джо Байден планує провести розмову з Сі Цзіньпіном Читати далі –> 
  • У Іспанії дозволили офіційно змінювати стать із 16 років і брати "менструальну відпустку" Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
3411
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