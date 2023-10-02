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Обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських

Лікарня. / Фото: Associated Press

За життя його колеги борються медики.

У Херсоні 2 жовтня у лікарні помер один із поліцейських, які постраждали під час російського обстрілу сьогодні вранці.

Про це повідомив перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…", - написав Білошицький.

Він також показав фото службового авто херсонських патрульних, які сьогодні потрапили під російський обстріл. 

До слова, в Херсоні під обстріл окупантів потрапило авто поліцейських, двоє поранених. Крім того, є постраждалі серед цивільного населення. 

Обстріл авто поліцейських у Херсоні. / ©
Обстріл авто поліцейських у Херсоні.
Обстріл авто поліцейських у Херсоні. / ©
Обстріл авто поліцейських у Херсоні.
Обстріл авто у яяяяяхерсоні. / ©
Обстріл авто у яяяяяхерсоні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії в ніч проти 2 жовтня – постраждали мама з двома доньками.

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Дата публікації
Перегляди
337
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