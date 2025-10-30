- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл гуртожитка у Запоріжжі: з-під завалів дістали тіло чоловіка
Росіяни вночі влучили у гуртожиток, є жертви. На місці триває рятувально-пошукові роботи.
Російські війська кілька годин поспіль атакували Запоріжжя та Запорізький район, є багато постраждалих. З-під завалів дістали тіло чоловіка.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває», — коротко зазначив він.
Раніше повідомлялося, що росіяни влучили у гуртожиток у Запоріжжі, там зруйновано кілька поверхів.
Серед поранених шестеро дітей — троє дівчаток та троє хлопчиків.
Крім того, сталося кілька спалахів у житловій забудові, а також пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Зазначимо, що в ніч проти 30 жовтня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожих безпілотників та ракетну небезпеку.