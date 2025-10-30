ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Обстріл гуртожитка у Запоріжжі: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Росіяни вночі влучили у гуртожиток, є жертви. На місці триває рятувально-пошукові роботи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Російські війська кілька годин поспіль атакували Запоріжжя та Запорізький район, є багато постраждалих. З-під завалів дістали тіло чоловіка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває», — коротко зазначив він.

Раніше повідомлялося, що росіяни влучили у гуртожиток у Запоріжжі, там зруйновано кілька поверхів.

Серед поранених шестеро дітей — троє дівчаток та троє хлопчиків.

Крім того, сталося кілька спалахів у житловій забудові, а також пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Зазначимо, що в ніч проти 30 жовтня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожих безпілотників та ракетну небезпеку.

