Обстріл Ізмаїла: подробиці про наслідки і що зі світлом

Пожежа в Ізмаїлі внаслідок атаку у ніч проти 22 жовтня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Після того, як у ніч проти 22 жовтня російські дрони пошкодили в Ізмаїлі Одеської області енергетичну та портову інфраструктуру, фахівці поступово відновлюють у місті електропостачання.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер підтвердив інформацію від оперативного штабу Ізмаїльської райдержадміністрації про те, що ударними безпілотниками у місті було пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли пожежі, але минулося без постраждалих.

Реклама

«Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», — йдеться в заяві очільника ОВА.

Водночас у ДТЕК поінформували, що росіяни атакували їхній енергооб’єкт на Одещині. Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резерву. Завдяки цьому 14 200 родин знову зі світлом.

Пошкодження значні і ремонт потребуватиме часу, додали у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше Ізмаїльська РДА повідомила, що внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані.