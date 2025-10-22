ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Ізмаїла: подробиці про наслідки і що зі світлом

Фахівці вже частково відновили електропостачання в Ізмаїлі після атаки, перепідключивши понад 14 тис. родин.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа в Ізмаїлі внаслідок атаку у ніч проти 22 жовтня

Пожежа в Ізмаїлі внаслідок атаку у ніч проти 22 жовтня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Після того, як у ніч проти 22 жовтня російські дрони пошкодили в Ізмаїлі Одеської області енергетичну та портову інфраструктуру, фахівці поступово відновлюють у місті електропостачання.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер підтвердив інформацію від оперативного штабу Ізмаїльської райдержадміністрації про те, що ударними безпілотниками у місті було пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли пожежі, але минулося без постраждалих.

«Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», — йдеться в заяві очільника ОВА.

Водночас у ДТЕК поінформували, що росіяни атакували їхній енергооб’єкт на Одещині. Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резерву. Завдяки цьому 14 200 родин знову зі світлом.

Пошкодження значні і ремонт потребуватиме часу, додали у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше Ізмаїльська РДА повідомила, що внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie