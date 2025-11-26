Обстріл Харкова 23 листопада: кількість жертв зросла

Атака БпЛА / © tsn.ua

Через атаку РФ на Харків 23 листопада зросла кількість жертв. У лікарні помер чоловік.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загиблому був 51 рік.

«На жаль, сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився», — зазначив Синєгубов.

Синєгубов наголосив, що медики щосили боролися за життя потерпілого, проте травми виявилися несумісні з життям.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — завершив посадовець.

Нагадаємо, 23 листопада Харків перебував під масованою атакою БпЛА. У місті лунали численні вибухи. Згодом стало відомо, що є жертва.

«За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого „Шахеду“ у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова», — сказав Терехов.

Станом на 06:30 24 листопада повідомлялося про чотирьох загиблих чотирьох харків’ян: