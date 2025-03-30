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Обстріл Харкова, новий великий наступ РФ: головні новини ночі 30 березня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 29 березня 2025 року:
Атака БпЛА на Харків: в ОВА оновили дані щодо постраждалих Читати далі –>
Україна перейшла на літній час Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними БПЛА Читати далі –>
Новий великий наступ Росії: експерти ISW проаналізували, чи вистачить сил у Путіна Читати далі –>
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