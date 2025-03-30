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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6198
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Харкова, новий великий наступ РФ: головні новини ночі 30 березня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 29 березня 2025 року:

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