Обстріл Костянтинівки: в поліції назвали точну кількість загиблих

Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули 16 осіб. Одну жертву досі не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомила під час телемарафону керівниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко.

"За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли провели візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам", - повідомила вона.

За словами представниці поліції, майже всі жертви ідентифіковані. Не встановлена лише особа одного чоловіка, родичі якого досі не знайшлися.

"Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає в Костянтинівці, чиї родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції для опізнання", - наголосила Гаврилко.

Наразі фахівці проводять експертизу типу озброєння, яким ударили російські окупанти. За її словами, артилерію виключають.

Атака на Костянтинівку

Вдень 6 вересня російська окупаційна армія завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області. Росіяни атакували людне місце - місцевий центральний ринок.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що деякі тіла, на жаль, розірвало, а тому було призначено експертизи ДНК. За його словами, наймолодшому загиблому було 18 років, а найстаршій жертві - 83. До слова, на вечір 6 вересня в поліції інформували про 17 смертей, а також 33 поранених людей.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що російська терористична армія завдала удару по ринку, бо має невдачі на фронті. За його словами, ця атака РФ була цілеспрямована.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Людей просто розірвало. В МВС шокували подробицями удару по Костянтинівці

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