4435
1 хв

Обстріл Києва та загроза балістики по всій Україні: головні новини ночі 25 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Київ балістикою

РФ обстріляла Київ балістикою / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 жовтня 2025 року:

Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки та постраждалих Читати далі –>

У Києві вночі пролунали вибухи Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

По всій Україні оголошували повітряну тривогу Читати далі –>

Вночі у Харкові пролунала серія вибухів — ЗМІ Читати далі –>

4435
