Обстріл Київщини: кількість загиблих зросла, у Вишневому евакуюють людей - головне

Усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки / © Associated Press

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У ніч проти понеділка, 6 липня, війська РФ масовано атакували Київську область. Пошкодження зафіксовано в трьох районах, у Вишневому спалахнула масштабна пожежа, що створює загрозу повторної детонації для місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

«На жаль, маємо трагічні новини. Кількість загиблих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до трьох. Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед них — двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина», — уточнив він.

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До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Ще чотирьом постраждалим допомогу надали на місці.

У Вишневому евакуйовано 479 жителів.

Атака по Києву та області 6 липня — останні новини

Уночі, 6 липня, Росія завдала масованого удару по Україні з використанням дронів, балістичних та крилатих ракет.

У Києві внаслідок російської атаки загинули щонайменше 11 людей, ще близько 50 — отримали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

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Київщина також зазнала масованої російської атаки. Її наслідки стали причиною посилених безпекових заходів на залізничній мережі регіону. ДСНС запровадила обмеження на окремих ділянках, через що частину рейсів спрямували об’їзними маршрутами. У Вишневому ситуація після нічних ударів особливо напружена.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Києву та області та закликав парнерів не зволікати з постачанням зброї. Глава держави додав, що вночі по Україні Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон.

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