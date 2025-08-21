Обстріл Львова: чим Росія атакувала місто

Наслідки обстрілу Львова / © Львівська обласна прокуратура

21 серпня 2025 року Львів зазнав масованого ракетного удару з боку російських сил. Сили ППО збили три крилаті ракети Х-101 із касетними бойовими частинами, проте частина ракет та ударні безпілотники досягли цілей у місті.

Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, де на момент вибуху перебувало п’ять осіб. Вони не постраждали, проте вибухова хвиля завдала шкоди прилеглим житловим будинкам, вибила вікна та двері, а уламки збитих ракет пошкодили приватні та господарські приміщення.

Наслідки атаки на Львів / © Львівська обласна прокуратура

Попередньо відомо про одного загиблого. Двоє чоловіків отримали травми та були оглянуті медиками на місці, ще одного постраждалого доставлено до лікарні.

Поранений чоловік внаслідок атаки на Львів / © Львівська обласна прокуратура

«На даний час триває ліквідація наслідків обстрілу. Ситуація у місті контрольована, усі служби працюють у посиленому режимі», — повідомили у Львівській ОВА.

Поранений чоловік внаслідок атаки на Львів / © Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, вночі 21 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. На жаль, є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

У Рівненській області пролунала серія вибухів — зафіксовано застосування чотирьох гіперзвукових ракет Х-47м2 комплексу «Кинджал». Вночі також були вибухи у Луцьку та Львові. Місцеві жителі повідомляли, що працювала протиповітряна оборона.

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомляв про ворожі БПЛА на підльоті до Луцька та Рожищ.

На Закарпатті під удар потрапило місто Мукачево, інформації про постраждалих поки немає.

У Запоріжжі вночі були зафіксовані ракетні обстріли.

«Наслідки встановлюються, інформації про постраждалих немає», — повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Унаслідок атаки пошкоджено кілька об’єктів промислової інфраструктури та прилеглі житлові будинки.

Вночі проти 21 серпня російські війська обстріляли Луцьк Волинської області. «Наша громада знову пережила атаку з використанням БПЛА та ракет. Потерпілих та загиблих немає», — зазначив Ігор Поліщук.

У Хмельницькій області під час атаки спрацювала ППО.

«Було знищено одну крилату ракету, два безпілотники типу Shahed та сім інших БПЛА втрачено», — повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.

За даними сил оборони, під час нічної атаки російська армія застосувала 614 безпілотників і ракет, з яких українські ППО знешкодили 577 повітряних цілей.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські війська встановили один зі своїх антирекордів.

«Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по людях. Було задіяно кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті», — повідомив він.

Зеленський додав, що однією з цілей ворога стало цивільне підприємство з виробництва кавомашин, у яке інвестував американський бізнес.

«Росіянам теж мішень. Дуже показово», — підкреслив президент.