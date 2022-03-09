Обстріл Маріуполя показує справжнє ставлення Москви до жителів Донецької області — Зеленський

Український президент звернувся російською мовою до тих, хто вбиває мирних мешканців міста на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський назвав руйнівний обстріл Маріуполя, під час якого постраждали люди в пологовому будинку, демонстрацією справжнього ставлення Росії до мешканців Донецької області.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення у середу, 9 березня.

Зеленський зауважив, що у Москві прекрасно знають, що Маріуполь — це так само Донецька область, як і ті території щодо яких на адресу української влади лунало стільки звинувачень і стільки вимог.

“Ми бачимо тепер як у Росії насправді ставляться до жителів Донецької області, до простих людей, які просто працюють на підприємствах Маріуполя, лікуються в лікарнях Маріуполя і народжують дітей, уявіть собі. Такі самі люди, як ви, народжують дітей в пологових будинках Маріуполя. Ми не робили і ніколи би не зробили нічого схожого до цього воєнного злочину з жодним містом Донецької чи Луганської та будь-якої області. З жодним із міст на Землі. Тому що ми люди. А ви?” - задав риторичне запитання український лідер.

Цю частину своє промови Зеленський виголосив російською мовою, щоб бути зрозумілим також окупантам.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйновано пологовий будинок №2.

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