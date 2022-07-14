Обстріл Миколаєва та Харкова й ситуація з українським зерном: головні новини ночі 14 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 14 липня:
- Росіяни знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві.На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Читати далі –>
- Тривога й гучні вибухи лунали у Харкові. Також у місті помітили вже кілька пожеж. Читати далі –>
- На зустрічі делегацій міністерств оборони Туреччини, України, Росії, ООН щодо питання вивезення з України зерна Чорним морем було досягнуто домовленості щодо технічних питань. Читати далі –>
- Здорожчання сировини й палива, проблеми з логістикою і падіння гривні - це все впливає на вартість лікарських препаратів. Після різкого стрибка цін навесні, упродовж останнього місяця ситуація на ринку стабілізувалася. Читати далі –>
- Рішення повернути Німеччині газову турбіну для Nord Stream було дуже складним для Канади.Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Читати далі –>
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