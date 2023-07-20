Обстріл Миколаєва та Одеси і мета нового пакету допомоги від США: головні новини ночі 20 липня

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Головні новини ночі 20 липня 2023 року:
- Армія РФ здійснила черговий нічний обстріл України: усі подробиці Читати далі –>
- Крим зазнав атаки БпЛА: окупаційна влада заявила про пошкоджені адміністративні будівлі Читати далі –>
- У Зеленського заявили, що контрнаступ ЗСУ буде важким та тривалим Читати далі –>
- Для захисту українських портів: у Білому домі озвучили мету нового пакету оборонної допомоги Читати далі –>
- Кримський міст страждає дуже креативно: експерт спрогнозував, як станеться третій удар Читати далі –>
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