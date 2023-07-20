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Обстріл Миколаєва та Одеси і мета нового пакету допомоги від США: головні новини ночі 20 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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1631
Час на прочитання
1 хв
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Обстріл Миколаєва та Одеси і мета нового пакету допомоги від США: головні новини ночі 20 липня

Головні новини ночі 20 липня від ТСН.ua / Фото: Telegram / Олександр Сєнкевич

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 липня 2023 року:

  • Армія РФ здійснила черговий нічний обстріл України: усі подробиці Читати далі –>
  • Крим зазнав атаки БпЛА: окупаційна влада заявила про пошкоджені адміністративні будівлі Читати далі –>
  • У Зеленського заявили, що контрнаступ ЗСУ буде важким та тривалим Читати далі –>
  • Для захисту українських портів: у Білому домі озвучили мету нового пакету оборонної допомоги Читати далі –>
  • Кримський міст страждає дуже креативно: експерт спрогнозував, як станеться третій удар Читати далі –>

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Перегляди
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