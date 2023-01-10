Обстріл Очакова: вибуховою хвилею потрощило вікна та дахи понад 200 будинків, поранено 15 людей

В ОВА повідомили інформацію щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області станом на 08:30 ранку 10 січня.

Окупанти два дні поспіль обстрілюють берегову смугу Очаківської громади та місто Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало 15 людей, серед них - дворічна дитина.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 09 січня, о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47 та сьогодні, 10 січня, о 07:14 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків", - йдеться у повідомленні.



Внаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них - дворічна дитина. Чотири людини доправлені на лікування у Миколаїв. За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель.



Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - резюмував Кім.

Обстріл Очакова

У понеділок, 9 січня, в Очакові Миколаївської області пролунали потужні вибухи. Голова Миколаївської ОВА повідомив, що Очаків перебуває під обстрілом російських терористів. Окупанти пошкодили зокрема лікарню - там вибиті вікна та двері. Поранених людей госпіталізовували до Миколаєва.

Очаків під вогнем окупантів: є поранені та значні руйнування

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