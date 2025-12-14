- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл Одещини: скасовано частину рейсів поїздів
Тимчасово не курсуватиме низка поїздів через атаку, яку влаштувала Росія. Пасажирів просять перевіряти рейси.
Через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні запроваджено зміни в приміському русі на найближчі дні.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Зокрема, тимчасово не курсуватимуть:
№6401 Колосівка — Одеса-Головна
№6253 Подільськ — Одеса-Головна
№6208 Одеса-Головна — Роздільна 1
№6207 Роздільна 1 — Одеса-Головна
Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними маршрутами:
№6408 Одеса-Головна — Колосівка
№6403 Маринівська — Колосівка — Одеса-Головна
№6255 Вапнярка — Подільськ — Одеса-Головна
№6270 Одеса-Застава–1 — Роздільна 1 — Подільськ
№6252 Одеса-Головна — Роздільна 1 — Вапнярка
№6201 Роздільна 1 — Одеса-Головна
№6255 Вапнярка — Роздільна 1 — Одеса
Залізничники просять пасажирів перевіряти актуальний розклад поїздів і заздалегідь планувати поїздки.
Нагадаємо, вночі та вранці 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак російських військ. Обстріли пошкодили адміністративні та житлові будівлі, а також об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього більшість мешканців міста тимчасово залишилися без тепла, води та електропостачання.