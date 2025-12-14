ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Одещини: скасовано частину рейсів поїздів

Тимчасово не курсуватиме низка поїздів через атаку, яку влаштувала Росія. Пасажирів просять перевіряти рейси.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Частина поїздів затримається

Частина поїздів затримається / © Associated Press

Через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні запроваджено зміни в приміському русі на найближчі дні.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Зокрема, тимчасово не курсуватимуть:

  • ﻿﻿№6401 Колосівка — Одеса-Головна

  • ﻿﻿№6253 Подільськ — Одеса-Головна

  • ﻿﻿№6208 Одеса-Головна — Роздільна 1

  • №6207 Роздільна 1 — Одеса-Головна

Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними маршрутами:

  • №6408 Одеса-Головна — Колосівка

  • №6403 Маринівська — Колосівка — Одеса-Головна

  • №6255 Вапнярка — Подільськ — Одеса-Головна

  • №6270 Одеса-Застава–1 — Роздільна 1 — Подільськ

  • №6252 Одеса-Головна — Роздільна 1 — Вапнярка

  • №6201 Роздільна 1 — Одеса-Головна

  • №6255 Вапнярка — Роздільна 1 — Одеса

Залізничники просять пасажирів перевіряти актуальний розклад поїздів і заздалегідь планувати поїздки.

Нагадаємо, вночі та вранці 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак російських військ. Обстріли пошкодили адміністративні та житлові будівлі, а також об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього більшість мешканців міста тимчасово залишилися без тепла, води та електропостачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie