Обстріл Одеси, дивне сяйво в небі та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 1 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: загинуло троє осіб, ще троє поранені Читати далі –>
- У низці українських областей в небі помітили яскравий спалах - соцмережі Читати далі –>
- Тривожна ніч у Росії: у Ростові-на-Дону - "бавовна", а в Махачкалі виє сирена Читати далі –>
- Дивний яскравий спалах у небі побачили в Росії Читати далі –>
- У Рязані безпілотник атакував НПЗ: спалахнула пожежа Читати далі –>
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