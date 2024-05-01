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Обстріл Одеси, дивне сяйво в небі та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 1 травня 2024 року

Обстріл Одеси, дивне сяйво в небі та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 1 травня 2024 року

У Росії вночі вила сирена

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: загинуло троє осіб, ще троє поранені Читати далі –>
  • У низці українських областей в небі помітили яскравий спалах - соцмережі Читати далі –>
  • Тривожна ніч у Росії: у Ростові-на-Дону - "бавовна", а в Махачкалі виє сирена Читати далі –>
  • Дивний яскравий спалах у небі побачили в Росії Читати далі –>
  • У Рязані безпілотник атакував НПЗ: спалахнула пожежа Читати далі –>

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