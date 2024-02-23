Обстріл Одеси та Дніпра, Зеленський розповів про втрати на війні: головні новини ночі 23 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Внаслідок удару по Одесі одна людина загинула — Сили оборони півдня (фото) Читати далі –>
- Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії у війни Читати далі –>
- Нічні атаки на Одесу та Дніпро: зросла кількість загиблих та постраждалих (фото) Читати далі –>
- У Пентагоні заявили про готовність відправити до України найбільш необхідну зброю Читати далі –>
- США не мають інформації, що Іран передав Росії балістичні ракети — Білий дім Читати далі –>
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