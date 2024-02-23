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Обстріл Одеси та Дніпра, Зеленський розповів про втрати на війні: головні новини ночі 23 лютого 2024 року

Обстріл Одеси та Дніпра, Зеленський розповів про втрати на війні: головні новини ночі 23 лютого 2024 року

Наслідки удару безпілотника у багатоповерхівку у Дніпрі / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Внаслідок удару по Одесі одна людина загинула — Сили оборони півдня (фото) Читати далі –>
  • Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії у війни Читати далі –>
  • Нічні атаки на Одесу та Дніпро: зросла кількість загиблих та постраждалих (фото) Читати далі –>
  • У Пентагоні заявили про готовність відправити до України найбільш необхідну зброю Читати далі –>
  • США не мають інформації, що Іран передав Росії балістичні ракети — Білий дім Читати далі –>

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