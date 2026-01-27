Атака РФ на Одесу: під завалами знайшли загиблого, є зниклі безвісти

Наслідки обстрілу / © Facebook / Сергій Лисак

Унаслідок російської атаки на Одесу під завалами зруйнованої будівлі в Пересипському районі рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають також у Хаджибейському районі, де зниклими безвісти вважаються три людини.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання в Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

Станом на ранок відомо, що внаслідок російської атаки в Одесі поранення дістали 22 особи. Із них 14 осіб дістали травми легкого ступеня тяжкості, решті надають необхідну медичну допомогу.

Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. У трьох районах міста пошкоджено приблизно 50 житлових будинків. Обсяги збитків уточнюють, комунальні служби та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після опівночі в Одеській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників РФ. Після 02:00 в Одесі вночі пролунало кілька вибухів