ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
412
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Одеси: скільки людей постраждало, фото наслідків

Унаслідок російського удару по Одесі 7 вересня є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Одесу 7 вересня

Атака на Одесу 7 вересня / © ДСНС

Вночі 7 вересня армія РФ масовано атакувала Одесу БпЛА. Постраждали 3 людини.

Про це повідомляє ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

Що відомо про обстріл Одеси

Як зазначається, через обстріл пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Займання на верхньому поверсі вдалося загасити. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу евакуйованим мешканцям.

«Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.

Додається, що психологи ДСНС загалом надали допомогу 22 людям.

Від ДСНС залучали 92 вогнеборці, а також 17 одиниць техніки.

Нагадаємо, вночі 7 вересня росіяни завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Місто атакували ударні БпЛА.

«Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях», — зазначив він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
412
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie