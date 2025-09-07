- Дата публікації
Обстріл Одеси: скільки людей постраждало, фото наслідків
Унаслідок російського удару по Одесі 7 вересня є потерпілі.
Вночі 7 вересня армія РФ масовано атакувала Одесу БпЛА. Постраждали 3 людини.
Про це повідомляє ДСНС.
Що відомо про обстріл Одеси
Як зазначається, через обстріл пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Займання на верхньому поверсі вдалося загасити. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу евакуйованим мешканцям.
«Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.
Додається, що психологи ДСНС загалом надали допомогу 22 людям.
Від ДСНС залучали 92 вогнеборці, а також 17 одиниць техніки.
Нагадаємо, вночі 7 вересня росіяни завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Місто атакували ударні БпЛА.
«Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях», — зазначив він.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.