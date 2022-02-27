Обстріл Охтирки Сумської області: побільшало загиблих і поранених, є проблеми з пальним

Обстріл Охтирки Сумської області: побільшало загиблих і поранених, є проблеми з пальним

Внаслідок обстрілу російськими військами Охтирки Сумської області загинули 6 людей, ще 55 – зазнали поранень.

Про це розповів мер Охтирки Павло Кузьменко, повідомляє Суспільне.

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"В Охтирці сьогодні – 6 загиблих, 55 поранених. Внаслідок вчорашнього обстрілу садочка одна дівчинка померла, інша дитина перебуває у тяжкому стані", – повідомив він.

"ТЕЦ відновила роботу після бомбардування. Витік газу на зруйнованих газотонах зупинено. Місцевих просять про допомогу! Наразі Охтирка має велику потребу у пальному для комунальних авто, зокрема, бензин і газ", –наголосив міський голова Охтирки.