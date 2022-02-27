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Обстріл Охтирки Сумської області: побільшало загиблих і поранених, є проблеми з пальним

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Обстріл Охтирки Сумської області: побільшало загиблих і поранених, є проблеми з пальним

Суспільне мовлення

Внаслідок обстрілу російськими військами Охтирки Сумської області загинули 6 людей, ще 55 – зазнали поранень.

Про це розповів мер Охтирки Павло Кузьменко, повідомляє Суспільне.

"В Охтирці сьогодні – 6 загиблих, 55 поранених. Внаслідок вчорашнього обстрілу садочка одна дівчинка померла, інша дитина перебуває у тяжкому стані", – повідомив він.

"ТЕЦ відновила роботу після бомбардування. Витік газу на зруйнованих газотонах зупинено. Місцевих просять про допомогу! Наразі Охтирка має велику потребу у пальному для комунальних авто, зокрема, бензин і газ", –наголосив міський голова Охтирки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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