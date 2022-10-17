Обстріл окупантами критичної інфраструктури Сумщини: є загиблі, під завалами лишаються люди

Під час ракетного обстрілу Сумської області зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

У результаті обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині є загиблі та поранені.

Про це повідомив "Суспільному" голова Роменської районної військової адміністрації Денис Ващенко.

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За його словами, за попередніми даними, четверо людей залишаються під завалами.

Ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури Сумської області російські окупанти завдали сьогодні, 17 жовтня після 5 години ранку. Повітряна тривога в області була оголошена з 03.18 до 04.34 год.

Нагадаємо, що російські окупанти також атакували об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Під Вільногірськом після влучань виникла пожежа.

Також окупанти дронами-камікадзе атакували Київ. Поцілено в нежитлове приміщення в центрі Києва та у житловий будинок.

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