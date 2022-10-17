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Обстріл окупантами критичної інфраструктури Сумщини: є загиблі, під завалами лишаються люди

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Обстріл окупантами критичної інфраструктури Сумщини: є загиблі, під завалами лишаються люди

Фото: Associated Press

Під час ракетного обстрілу Сумської області зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

У результаті обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині є загиблі та поранені.

Про це повідомив "Суспільному" голова Роменської районної військової адміністрації Денис Ващенко.

За його словами, за попередніми даними, четверо людей залишаються під завалами.

Ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури Сумської області російські окупанти завдали сьогодні, 17 жовтня після 5 години ранку. Повітряна тривога в області була оголошена з 03.18 до 04.34 год.

Нагадаємо, що російські окупанти також атакували об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Під Вільногірськом після влучань виникла пожежа.

Також окупанти дронами-камікадзе атакували Київ. Поцілено в нежитлове приміщення в центрі Києва та у житловий будинок.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
579
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