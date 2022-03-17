Обстріл окупантами Мерефи під Харковом: стала відома кількість загиблих і постраждалих

Обстріл окупантами Мерефи під Харковом: стала відома кількість загиблих і постраждалих

Поранено 25 осіб, 10 з них перебувають у важкому стані.

У Харківській області окупанти обстріляли школу та будинок культури у місті Мерефа. В результаті загинули понад 20 людей.

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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокуратура області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, сьогодні, 17 березня 2022 року, близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефа Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.

Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них перебувають у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що У Чернігові під завалами гуртожитку знайшли загиблою цілу родину, яка стала жертвою авіаудару російських окупантів по гуртожитку. Загинули від дій російських загарбників троє дітей та їхні батьки.