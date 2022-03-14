Обстріл окупантами Снігурівки Миколаївської області: стало відомо про кількість постраждалих

Рятувальники деблокували з-під завалів шістьох людей.

Місто Снігурівка Миколаївської області зазнало руйнувань через обстріл окупантів. Пошкоджені п'ять житлових будинків на вулиці Жовтнева.

Про це повідомляє ДСНС в Миколаївській області, інформує "Суспільне".

Рятувальники деблокували з-під завалів шістьох людей. Одна людина загинула.

Станом на 8:00 рятувальники локалізували пожежі, виконують роботи з розбирання конструкцій.

За словами голови Снігурівської ОТГ Інни Бойко, мешканці, у яких пошкоджені будинки внаслідок обстрілу, тимчасово розмістять в приміщенні колишнього терцентру соціального обслуговування.

Нагадаємо, що в результаті влучання невідомого об'єкту в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва загинуло щонайменше 2 особи. Трьох постраждалих госпіталізували, ще дев'ятьом надали допомогу на місці. Врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи. Пошукові роботи тривають. Пожежу ліквідовано.