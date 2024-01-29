Обстріл окупантами Сумщини: після атаки росіян сталося декілька пожеж, загинули три людини (відео)

Під обстрілом був житловий сектор Зноб-Новгородської територіальної громади.

Російські окупанти 29 січня завдали ракетних ударів по житловому сектору в Сумській області. Після цього почалися декілька пожеж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, під обстрілом був житловий сектор Зноб-Новгородської територіальної громади. Після атаки окупантів почалися пожежі одразу на двох вулицях.

“Вогнеборці ліквідували займання житлового будинку, господарчої споруди та легкового автомобіля. За попередньою інформацією, внаслідок події загинули 3 людини. Тіла двох загиблих рятувальники виявили на місці пожежі під час розбирання конструкцій. Ще одна людина померла дорогою до лікарні”, - розповіли в ДСНС.

На Сумщині після атаки окупантів стало декілька пожеж

Нагадаємо, що російські окупанти знищили останнього жителя села Степок на Сумщині.

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