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Обстріл Павлового Поля у Харкові: міський голова повідомив про жертви

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Обстріл Павлового Поля у Харкові: міський голова повідомив про жертви

Фото: Associated Press

Російські окупанти вчергове обстріляли Харків.

В результаті загинув чоловік.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Зараз Павлове Поле обстрілюють уже й уранці. Точно жодної військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним", - написав Терехов.

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, у Харкові пролунали 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах.

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