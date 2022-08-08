Обстріл Павлового Поля у Харкові: міський голова повідомив про жертви

Російські окупанти вчергове обстріляли Харків.
В результаті загинув чоловік.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Зараз Павлове Поле обстрілюють уже й уранці. Точно жодної військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним", - написав Терехов.
Нагадаємо, вчора, 7 серпня, у Харкові пролунали 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах.
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