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Обстріл передмістя Запоріжжя та повітряна тривога півдні України: головні новини ночі 25 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
75
Час на прочитання
1 хв
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Обстріл передмістя Запоріжжя та повітряна тривога півдні України: головні новини ночі 25 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 листопада 2022:

  • Ворог атакував передмістя Запоріжжя: ракети влучили поруч з лікарнею. Читати далі –>
  • На Хмельниччині - одна з найскладніших ситуацій з електрикою в Україні: Ізяслав та Білогір’я без світла. Читати далі –>
  • Під час втечі з Херсона окупанти замінували навіть дитячі іграшки. Читати далі –>
  • На півдні України оголошена повітряна тривога: в окупованому Скадовську лунають вибухи. Читати далі –>
  • Волинська область все ще чекає на підключення до об'єднаної електромережі України: яка ситуація в регіоні. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
75
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