Обстріл передмістя Запоріжжя та повітряна тривога півдні України: головні новини ночі 25 листопада 2022

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Головні новини ночі 25 листопада 2022:
- Ворог атакував передмістя Запоріжжя: ракети влучили поруч з лікарнею. Читати далі –>
- На Хмельниччині - одна з найскладніших ситуацій з електрикою в Україні: Ізяслав та Білогір’я без світла. Читати далі –>
- Під час втечі з Херсона окупанти замінували навіть дитячі іграшки. Читати далі –>
- На півдні України оголошена повітряна тривога: в окупованому Скадовську лунають вибухи. Читати далі –>
- Волинська область все ще чекає на підключення до об'єднаної електромережі України: яка ситуація в регіоні. Читати далі –>
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