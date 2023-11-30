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Обстріл Покровського району: з-під завалів дістали тіло другої жертви

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Обстріл Покровського району: з-під завалів дістали тіло другої жертви

Обстріл Покровського району 30 листопада / Фото: Ігор Клименко

Росіяни продовжують вбивати мирне населення.

У Новогродівці, що на Донеччині, рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого. Так, жертвами російського удару стало вже двоє людей.

Про це Суспільному повідомив речник ДСНС області Станіслав Балдін. 

Розбір завалів на місці ракетного удару триває.

Нагадаємо, вночі 30 листопада російська армія шістьма ракетами С-300 одночасно вдарила по Покровському району в Донецькій області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. 

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Дата публікації
Перегляди
533
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