Обстріл Покровського району: з-під завалів дістали тіло другої жертви

У Новогродівці, що на Донеччині, рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого. Так, жертвами російського удару стало вже двоє людей.

Про це Суспільному повідомив речник ДСНС області Станіслав Балдін.

Розбір завалів на місці ракетного удару триває.

Нагадаємо, вночі 30 листопада російська армія шістьма ракетами С-300 одночасно вдарила по Покровському району в Донецькій області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

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