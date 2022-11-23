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Обстріл пологового будинку на Запоріжжі та знищення житла у Маріуполі: головні новини ночі 23 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2720
Час на прочитання
1 хв
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Обстріл пологового будинку на Запоріжжі та знищення житла у Маріуполі: головні новини ночі 23 листопада 2022

Фото: t.me/starukhofficial

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 13 листопада 2022:

  • Вночі на Запоріжжі ворог обстріляв пологове відділення лікарні: загинуло немовля. Читати далі –>
  • У Маріуполі окупанти знесли вже понад 50 тисяч квартир. Читати далі –>
  • Поцілили в інфраструктуру та житло: в Ізюмі зруйновано 80% будівель. Читати далі –>
  • У Херсоні призупиняє роботу "Нова пошта": що сталося. Читати далі –>
  • На Херсонщині російські окупанти полювали за головами громад, які не підкорилися ворогам. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2720
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