Обстріл поїзда на Дніпропетровщині: чи буде "Укрзалізниця" зупиняти рух потягів під час тривоги

Удар по потягу на Дніпропетровщині / © Facebook / Сергій Лисак

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«Укрзалізниця» не може призупиняти рух поїздів під час повітряної тривоги і обстрілів.

Яка причина, пояснив керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко, передає «Київ 24».

«Важливо розуміти, що залізниця — це єдина екосистема, в якій якщо один поїзд зупинеться, то інші його не зможуть об’їхати. Це спрощено сказано, але для розуміння», — зазначив представник УЗ.

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Шевченко нагадав, що «Укрзалізниця» перевозить стратегічні вантажі, дипломатичні рейси із закордонними політиками, евакуаційні потяги з пораненими з фронту і цивільними з прифронтових населених пунктів. Тому потрібно продовжувати рух в будь-яких умовах війни.

«Ми не можемо стати і зупинити це все. Відповідно, є поїзди, які повинні продовжувати рух за будь-яких обставин», — сказав він.

Представник УЗ зазначив, що вагон важче вражати, ніж інші об’єкти.

«Поїзд сам по собі є доволі безпечним об’єктом, наскільки це можливо у країні, яка піддається щоденним обстрілам. Наразі ми робимо багато, щоб убезпечити пасажирів», — запевнив Шевченко.

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За його словами, компанія забезпечує цілодобовий контроль і зв’язок з військовими для безпеки пасажирів. Він визнає, що іноді виникають випадки ураження поїздів, але це частина реалій війни.

Шевченко наголосив, що на Дніпропетровщині сталося не пряме влучання по потягові, а вибухова хвиля від ураження поблизу. «Такі випадки, на жаль, трапляються. Це не вперше, і скоріше за все, не востаннє за цю війну», — підсумував він.

Удар по потягу на Дніпропетровщині / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровщині, у вівторок, 24 червня, пошкоджено поїзд №52 Одеса-Запоріжжя.

Вибухова хвиля пошкодила вагони. На щастя, минулося без загиблих.

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Дата публікації 16:16, 24.06.25 Кількість переглядів 27 Люди не встигали сховатись! Вибухи руйнували все на шляху! Дніпро в пожежах і диму після удару