Обстріл ресторану в Донецьку: пораненому ексголові "Роскосмосу" Рогозіну загрожує параліч

Ексочільнику російської державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитру Рогозіну, який нещодавно потрапив під обстріл у Донецьку під час святкування свого дня народження, загрожує параліч.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Я лежу, готуюся до операції, завтра вона має відбутися. Уламок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають (як витягти уламок – Ред.)", - цитують Рогозіна росЗМІ.

Обстріл ресторану в Донецьку

У середу, 21 грудня, стало відомо, що ресторан "Шеш-Беш" в Донецьку, де ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував свій день народження, обстріляли. За даними ЗМІ, Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна. Його госпіталізували.

Раніше ексголову "Роскосмосу" називали ймовірним "гауляйтером" Кремля на Донбасі.

Разом із Рогозіним також було поранено і колаборанта Івана Приходька, якого загарбники обрали "мером" окупаційної адміністрації Горлівки.

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