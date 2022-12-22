Обстріл ресторану в Донецьку: разом із Рогозіним поранення зазнав гауляйтер Горлівки Іван Приходько

Разом із ексгенеральним директором російської державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитром Рогозіним під час обстрілу ресторану "Шеш Беш" у Донецьку також було поранено колаборанта Івана Приходька, якого окупанти обрали "мером" окупаційної адміністрації Горлівки.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За їхніми даними, під час обстрілу ресторану Приходко отримав контузію.

Обстріл ресторану у Донецьку

У середу, 21 грудня, стало відомо, що ресторан "Шеш-Беш" в Донецьку, де ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував свій день народження, обстріляли. За даними ЗМІ, Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна. Його госпіталізували. Поранення отримали також особи, які його супроводжували.

Раніше ексголову "Роскосмосу" називали ймовірним "гауляйтером" Кремля на Донбасі.

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