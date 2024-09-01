Обстріл РФ Харкова: зросла кількість постраждалих, серед поранених - лікарі

Серед пошкоджень - відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр.
Станом на 14:30 кількість постраждалих внаслідок обстрілу окупантами Харкова зросла до 25 осіб.
Про це повідомляє місцева влада.
"Девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15", - йдеться у його повідомленні.
Згодом додав, що у Салтівському районі уже - 22 постраждалих, двоє з них - у важкому стані.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані.
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Станом на 14:30 кількість постраждалих зросла до щонайменше 25.
"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед пошкоджень - відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Ліквідація наслідків триває", - написав очільник області.
Нагадаємо, близько 13:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Під ударом - цивільна інфраструктура. Пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.
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