Обстріл РФ Харкова: зросла кількість постраждалих, серед поранених - лікарі

Станом на 14:30 кількість постраждалих внаслідок обстрілу окупантами Харкова зросла до 25 осіб.

Про це повідомляє місцева влада.

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"Девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15", - йдеться у його повідомленні.

Згодом додав, що у Салтівському районі уже - 22 постраждалих, двоє з них - у важкому стані.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані.

ОБНОВЛЕНО

Станом на 14:30 кількість постраждалих зросла до щонайменше 25.

"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед пошкоджень - відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Ліквідація наслідків триває", - написав очільник області.

Нагадаємо, близько 13:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Під ударом - цивільна інфраструктура. Пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

Новини ТСН 00:00 31 серпня. Жертви обстрілу в Харкові, звільнення Олещука, перше золото

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