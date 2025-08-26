ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
139
1 хв

Обстріл шахти на Донеччині: з-під землі підняли майже 150 гірників — є загиблий, троє поранених

Усіх 148 гірників зі знеструмлених унаслідок обстрілів шахт Добропільської громади підняли на поверхню.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Шахтарі

Шахтарі / © УНІАН

На вугільній шахті у Донецькій області внаслідок російської атаки один гірник загинув, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє Група ДТЕК у Telegram.

«Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено», — йдеться у повідомленні.

Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. Під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню, поінформували у ДТЕК.

Усіх 148 гірників зі знеструмлених унаслідок обстрілів шахт Добропільської громади підняли на поверхню, повідомив у Facebook голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.

«Станом на 14:30 відомо, що всіх 148 гірників з обстріляних Росією шахт Добропільскої громади піднято на поверхню», — написав Волинець.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади, 148 гірників залишилися під землею.

