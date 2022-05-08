Обстріл школи у Білогорівці, де могли загинути 60 людей: напередодні місцеві відмовилися від евакуації

Обстріл школи у Білогорівці, де могли загинути 60 людей: напередодні місцеві відмовилися від евакуації

З Білогорівки можливістю евакуації скористалися лише 49 людей, хоча транспорт був надісланий з розрахунком до 300 осіб.

7 травня окупанти завдали аваудару по школі в Білогорівці на Луганщині. Розбирати завали в Білогорівській школі зараз неможливо через постійні обстріли.

Про це розповів голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його інформацією, орієнтовно в школі на час удару переховувалося 90 людей: 27 врятували, близько 60 скоріше за все загинули.

"Надії на те, що хтось вижив - майже немає. Бо будівля не просто "склалася" і підвал завалило. Авіабомба розірвалася всередині, здійнялася пожежа і температура була критичною, кисню не залишилося", — зазначив голова ОВА.

Гайдай звернув увагу, що напередодні з Білогорівки можливістю евакуації скористувалися лише 49 людей, хоча транспорт був надісланий з розрахунком до 300 осіб. Тепер евакуаційний автобус, що їхав до Білогорівки, аби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під ворожий вогонь, людей з селища забрати не змогли.

"Обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації. Просили "розв‘язати руки" нашим захисникам, аби прискорити перемогу. Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива", — резюмує голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що окупанти скинули на школу в Білогорівці (Луганська область) авіабомбу, в той час коли там переховувалися місцеві мешканці. У підвалі школи під час удару перебувало близько 90 людей. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Згодом Сергій Гайдай повідомив, що скоріш за все 60 людей, які залишилися під завалами, загинули.

З-під завалів школи у Білогорівці витягли 30 селян, 7 з них поранені