Обстріл Сміли на Черкащині: постраждала дитина та пошкоджені будинки (фото)

Наслідки удару / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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У місті Сміла триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

«Маємо шістьох потерпілих. З них одна — дитина. Їм надають необхідну допомогу. За попередніми даними, пошкоджено три дев’ятиповерхівки. Суттєво постраждав також місцевий коледж Національного університету харчових технологій», — зазначив він.

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Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Раніше повідомлялося, що упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед поранених — 16-річна дівчина.

Також повідомлялося, що ППО вночі збила 12 дронів над Дніпропетровщиною.