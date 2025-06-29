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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Обстріл Сміли на Черкащині: постраждала дитина та пошкоджені будинки (фото)

Росіяни вночі вгатили по Черкащині. Під атакою перебувало місто Сміла. Влада повідомили про наслідки ворожих ударів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки удару

Наслідки удару / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У місті Сміла триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

«Маємо шістьох потерпілих. З них одна — дитина. Їм надають необхідну допомогу. За попередніми даними, пошкоджено три дев’ятиповерхівки. Суттєво постраждав також місцевий коледж Національного університету харчових технологій», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Раніше повідомлялося, що упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед поранених — 16-річна дівчина.

Також повідомлялося, що ППО вночі збила 12 дронів над Дніпропетровщиною.

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