Обстріл Сумщини: ворог продовжує гатити з мінометів та артилерії

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 16 серпня 2023 року.
Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 244 вибухів.
Про це пише Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська, Миколаївська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (49 вибухів) та артилерії (2 вибухи)
- Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (43 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (37 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів було вбито коня.
- Білопільська громада: здійснено гранатометний (34 вибухи) та мінометний (27 вибухів) обстріли.
- Шалигинська громада: 27 мін скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: був гранатометний обстріл (20 вибухів).
- Миколаївська сільська громада: здійснено обстріл з танку (15 вибухів).
Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.
Читайте також: