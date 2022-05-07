Обстріл у Миколаєві: окупанти пошкодили балкони та вікна двох квартир, рятувальники загасили пожежу

Обстріл у Миколаєві: окупанти пошкодили балкони та вікна двох квартир, рятувальники загасили пожежу

У суботу, 7 травня, російські загарбники обстріляли Миколаїв. Ворог атакував Корабельний район міста.

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва пошкоджено балкони та скло вікон у двох квартирах багатоповерхівки, також спалахнув дах бібліотеки. Пожежу вже вдалося погасити рятувальникам.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram-каналі.

"Ввечері, 7 травня, внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району Миколаєва пошкоджено балкони та скло вікон у двох квартирах дев`ятиповерхового житлового будинку та зайнялася покрівля бібліотеки, розташованої на першому поверсі цієї ж будівлі.

Пожежу на площі 20 кв. м загасили вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Інформація щодо травмованих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області внаслідок обстрілів поранення отримали 15 людей.

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